Эксперт по ЖКХ Ковалев: россияне не должны платить за уборку подъезда

Москва, 19 февраля. Многие россияне платят за уборку подъездов, хотя эта услуга должна предоставляться бесплатно управляющей компанией. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев.

Стоимость уборки подъезда, по его словам, уже включена в платежные квитанции ЖКХ. Как правило, жители не могут дождаться, когда УК выполнит свою работу, поэтому делают это сами или нанимают техничку.

«Чем составлять график между жильцами, кто и что моет и в какие дни в подъезде, следует заставить это делать свою УК», — отметил Ковалев.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит заявления жителей России на резко повысившийся тариф за отопление.