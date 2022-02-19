Миссия ОБСЕ сообщила о 870 случаях нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Донецк, 19 февраля. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине за сутки зафиксировала 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

Сообщается о 222 случаях нарушения в Донецкой области, в число которых входят 135 взрывов. В Луганской области было зафиксировано 648 нарушений, в том числе 519 взрывов.

Данные приводятся по состоянию на 19:30 17 февраля 2022 года.

«В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений», — отмечается в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Донецкая и Луганская народные республики нарушили режим прекращения огня. Он также подчеркнул, что доказательства того, что Украина готовит нападение, отсутствуют.