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МЧС ЛНР: республику покинули 25 тысяч жителей

Политика
МЧС ЛНР: республику покинули 25 тысяч жителей
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологды

Луганск, 19 февраля. Луганскую Народную Республику покинули 25 тысяч жителей. Соответствующей информацией поделились в МЧС ЛНР.

Первые автобусы с беженцами отправились в Ростовскую область в пятницу, 18 февраля, около 20:00. Власти ЛНР и ДНР приняли решение об эвакуации граждан в связи с риском вторжения Украины.

Днем в субботу, 19 февраля, для эвакуации граждан начнут использовать поезда. Ранее в МЧС Донецкой Народной Республики заявили, что планируют вывезти из ДНР до 700 тысяч жителей. Сейчас из региона эвакуируют только женщин, детей и людей пожилого возраста.

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