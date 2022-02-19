Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории

Москва, 19 февраля. Аудитория засмеялась после обращения президента США Джо Байдена по ситуации на Украине. Видео опубликовал Reuters.

Байден выступил в ходе своего обращения с утверждением, что Россия в очередной раз якобы планирует «вторгнуться» на Украину. Также лидер США обвинил ЛДНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Доказательств своих слов он не привел, сославшись на некие разведданные. На видео, опубликованном Reuters, слышен смех журналистов после окончания выступления Байдена.

Президент Байден неоднократно пытался спрогнозировать «нападение» России на Украину. Так он во время видеоконференции с представителями стран Запада, ЕС и НАТО назначил датой российского «вторжения» 16 февраля, а потом СМИ дополнили информацию точным временем — 4:00 по московскому времени.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Байдена в игнорировании проблем жителей Донбасса. Она назвала чудовищным тот факт, что президент США ни слова не сказал об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Также недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что нападки Байдена о «вторжении» России усиливают напряженность на Украине.