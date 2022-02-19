Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 03:29
03:11
Политика
Миссия ОБСЕ сообщила о 870 случаях нарушений режима прекращения огня в Донбассе
02:57
Политика
МЧС ЛНР: республику покинули 25 тысяч жителей
02:50
Политика
Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории
02:44
Политика
Поезда начнут использовать для эвакуации беженцев из ДНР 19 февраля
02:37
Общество
IT-эксперт Кашкин: требования о широком доступе приложений может быть признаком слежки
02:28
Общество
Терапевт Кожевникова предостерегла от самостоятельного лечения кашля
02:20
Политика
США пригрозили сделать Россию изгоем в случае вторжения на Украину
02:00
Политика
Публицист Союстов: Западным «ястребам» очень нужна украино-российская война
01:45
Происшествия
Компания «Луганскгаз» считает взрывы газопровода в ЛНР диверсией
01:27
Политика
Захарова упрекнула Байдена в игнорировании проблем жителей Донбасса
Все новости

Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 02:50
Политика
Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Москва, 19 февраля. Аудитория засмеялась после обращения президента США Джо Байдена по ситуации на Украине. Видео опубликовал Reuters.

Байден выступил в ходе своего обращения с утверждением, что Россия в очередной раз якобы планирует «вторгнуться» на Украину. Также лидер США обвинил ЛДНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Доказательств своих слов он не привел, сославшись на некие разведданные. На видео, опубликованном Reuters, слышен смех журналистов после окончания выступления Байдена.

Президент Байден неоднократно пытался спрогнозировать «нападение» России на Украину. Так он во время видеоконференции с представителями стран Запада, ЕС и НАТО назначил датой российского «вторжения» 16 февраля, а потом СМИ дополнили информацию точным временем — 4:00 по московскому времени.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Байдена в игнорировании проблем жителей Донбасса. Она назвала чудовищным тот факт, что президент США ни слова не сказал об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Также недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что нападки Байдена о «вторжении» России усиливают напряженность на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории
украина байден политика обращение
Комментировать