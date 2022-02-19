Поезда начнут использовать для эвакуации беженцев из ДНР 19 февраля

Луганск, 19 февраля. В субботу днем, 19 февраля, беженцев на территорию Ростовской области начнут эвакуировать поездами. Соответствующей информацией поделились в Донецкой Народной Республике.

МЧС Донецкой Народной Республики ранее заявило, что собирается вывезти из региона 700 тысяч человек. В данный момент из ДНР эвакуируют в первую очередь детей, женщин и людей пожилого возраста.

Первые автобусы с гражданами выехали в пятницу, 18 февраля, примерно в 20:00. Власти Донецкой и Луганской народных республик недавно сообщили, что жителей временно эвакуируют в Ростовскую области в связи с угрозой нападения Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее упрекнула президента США Джо Байдена. По ее мнению, американский лидер в своем заявлении никак не затронул тему дел граждан.