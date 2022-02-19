IT-эксперт Кашкин: требования о широком доступе приложений может быть признаком слежки

Москва, 19 февраля. Доступ к геолокации в приложениях может быть признаком слежки за телефоном. Об этом сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Эксперт в беседе с «Праймом» рассказал, что важно обращать внимание на то, к каким функциям смартфона приложения просят доступ. Для ряда программ такие права являются обязательными, но для некоторых из них они выглядят абсурдно. Ненадежные программы могут красть личные данные, отмечает эксперт.

Важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к сайтам.

Телефон может отслеживать перемещения владельца, отправляя данные о местоположении без ведома. Ряд программ также могут перехватывать сообщения электронной почты, указал специалист.

Ранее стало известно, что полиция Израиля применяла шпионское ПО Pegasus для слежки за политиками и активистами. Жертвами взломов также были высокопоставленные лица и их родственники.