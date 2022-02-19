Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 03:29
03:11
Политика
Миссия ОБСЕ сообщила о 870 случаях нарушений режима прекращения огня в Донбассе
02:57
Политика
МЧС ЛНР: республику покинули 25 тысяч жителей
02:50
Политика
Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории
02:44
Политика
Поезда начнут использовать для эвакуации беженцев из ДНР 19 февраля
02:37
Общество
IT-эксперт Кашкин: требования о широком доступе приложений может быть признаком слежки
02:28
Общество
Терапевт Кожевникова предостерегла от самостоятельного лечения кашля
02:20
Политика
США пригрозили сделать Россию изгоем в случае вторжения на Украину
02:00
Политика
Публицист Союстов: Западным «ястребам» очень нужна украино-российская война
01:45
Происшествия
Компания «Луганскгаз» считает взрывы газопровода в ЛНР диверсией
01:27
Политика
Захарова упрекнула Байдена в игнорировании проблем жителей Донбасса
Все новости

IT-эксперт Кашкин: требования о широком доступе приложений может быть признаком слежки

Общество
IT-эксперт Кашкин: требования о широком доступе приложений может быть признаком слежки
pxhere.com

Москва, 19 февраля. Доступ к геолокации в приложениях может быть признаком слежки за телефоном. Об этом сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Эксперт в беседе с «Праймом» рассказал, что важно обращать внимание на то, к каким функциям смартфона приложения просят доступ. Для ряда программ такие права являются обязательными, но для некоторых из них они выглядят абсурдно. Ненадежные программы могут красть личные данные, отмечает эксперт.

Важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к сайтам.

Телефон может отслеживать перемещения владельца, отправляя данные о местоположении без ведома. Ряд программ также могут перехватывать сообщения электронной почты, указал специалист.

Ранее стало известно, что полиция Израиля применяла шпионское ПО Pegasus для слежки за политиками и активистами. Жертвами взломов также были высокопоставленные лица и их родственники.

Вернуться назад
Все новости / Общество / IT-эксперт Кашкин: требования о широком доступе приложений может быть признаком слежки
слежка смартфон геолокация
Комментировать