США пригрозили сделать Россию изгоем в случае вторжения на Украину

Вашингтон, 19 февраля. Россия станет изгоем для мирового сообщества в случае вторжения на Украину, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

США и американские союзники сходятся во мнении по пакету возможных финансовых санкций в отношении России, отметил Сингх. По его словам, в случае вторжения на Украину Россия будет изолирована от глобальных финансовых рынков.

«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», — заявил Сингх.

По словам американского чиновника, Россия столкнется с оттоком капитала, всплеском инфляции, растущим давлением на национальную валюту, высокой стоимостью заимствований, эрозией производительного потенциала и экономическим сжатием. Это сделает Москву более зависимой от стран, которые не смогут компенсировать ее потери, считает Сингх. По его мнению, «это будет стратегическим поражением для России».

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ напомнили, что Москва не имеет планов о нападении на Украину и не собирается это делать. Об отсутствии намерений России вмешиваться во внутренние дела Украины говорилось в послании к США по гарантиям безопасности, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.