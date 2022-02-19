Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 03:29
03:11
Политика
Миссия ОБСЕ сообщила о 870 случаях нарушений режима прекращения огня в Донбассе
02:57
Политика
МЧС ЛНР: республику покинули 25 тысяч жителей
02:50
Политика
Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории
02:44
Политика
Поезда начнут использовать для эвакуации беженцев из ДНР 19 февраля
02:37
Общество
IT-эксперт Кашкин: требования о широком доступе приложений может быть признаком слежки
02:28
Общество
Терапевт Кожевникова предостерегла от самостоятельного лечения кашля
02:20
Политика
США пригрозили сделать Россию изгоем в случае вторжения на Украину
02:00
Политика
Публицист Союстов: Западным «ястребам» очень нужна украино-российская война
01:45
Происшествия
Компания «Луганскгаз» считает взрывы газопровода в ЛНР диверсией
01:27
Политика
Захарова упрекнула Байдена в игнорировании проблем жителей Донбасса
Все новости

США пригрозили сделать Россию изгоем в случае вторжения на Украину

Политика
США пригрозили сделать Россию изгоем в случае вторжения на Украину
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 19 февраля. Россия станет изгоем для мирового сообщества в случае вторжения на Украину, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

США и американские союзники сходятся во мнении по пакету возможных финансовых санкций в отношении России, отметил Сингх. По его словам, в случае вторжения на Украину Россия будет изолирована от глобальных финансовых рынков.

«Если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества. Она будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», — заявил Сингх.

По словам американского чиновника, Россия столкнется с оттоком капитала, всплеском инфляции, растущим давлением на национальную валюту, высокой стоимостью заимствований, эрозией производительного потенциала и экономическим сжатием. Это сделает Москву более зависимой от стран, которые не смогут компенсировать ее потери, считает Сингх. По его мнению, «это будет стратегическим поражением для России».

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ напомнили, что Москва не имеет планов о нападении на Украину и не собирается это делать. Об отсутствии намерений России вмешиваться во внутренние дела Украины говорилось в послании к США по гарантиям безопасности, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / США пригрозили сделать Россию изгоем в случае вторжения на Украину
санкции украина сша
Комментировать