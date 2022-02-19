Компания «Луганскгаз» считает взрывы газопровода в ЛНР диверсией

Луганск, 19 февраля. Причиной обоих взрывов, произошедших этой ночью в Луганске, является диверсией. Об этом заявила генеральный директор «Луганскгаз» Татьяна Богородько.

Представитель организации отметила, что сотрудники компании оценили характер повреждений. В результате они пришли к выводу, что оба случая взрыва — не что иное, как диверсия.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по окраине находящегося на территории Донецкой Народной Республики города Горловка. Об этом сообщили представители ДНР.