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Компания «Луганскгаз» считает взрывы газопровода в ЛНР диверсией

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 01:45
Происшествия
Компания «Луганскгаз» считает взрывы газопровода в ЛНР диверсией
Федеральное агентство новостей

Луганск, 19 февраля. Причиной обоих взрывов, произошедших этой ночью в Луганске, является диверсией. Об этом заявила генеральный директор «Луганскгаз» Татьяна Богородько.

Представитель организации отметила, что сотрудники компании оценили характер повреждений. В результате они пришли к выводу, что оба случая взрыва — не что иное, как диверсия.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по окраине находящегося на территории Донецкой Народной Республики города Горловка. Об этом сообщили представители ДНР.

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ЛНР взрывы луганскгаз
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