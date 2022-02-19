Захарова упрекнула Байдена в игнорировании проблем жителей Донбасса

Москва, 19 февраля. Президент США Джо Байден в своем заявлении никак не затронул тему дел жителей Донбасса. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Белого дома отметил, что Вооруженные силы России на данный момент практически со всех сторон окружили Украину. Однако российский дипломат не поняла речи американского лидера.

«Надо было добавить: "Россия опасно придвинулась к границам НАТО". Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» — отметила политик в своем Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что спецслужбы США провалили операцию, подсунув Белому дому фальшивые данные. Таким образом она прокомментировала несбывшиеся прогнозы американской администрации по «вторжению» России на Украину.