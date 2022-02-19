Байден: ЛНР и ДНР нарушили режим прекращения огня

Вашингтон, 19 февраля. Донецкая и Луганская Народные Республики якобы нарушили режим прекращения огня. Соответствующим заявлением поделился президент США Джо Байден.

Байден на этом не остановился и подчеркнул, что доказательства того, что Украина готовит нападение, отсутствуют. По словам американского президента, Киеву в данный момент невыгодна эскалация.

Вашингтон также считает, что Москва якобы совершит попытку «нападения» на Киев в течение ближайших дней, заявил Байден. Однако он добавил, что Белый дом не будет отправлять военных на Украину.

Ранее на территории Луганска прогремел сильный взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал трубопровод республики.