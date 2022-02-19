Администрация США: санкции не затронут экспорт российских энергоносителей

Вашингтон, 19 февраля. Санкции против России, которые готовят США на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможности Москвы поставлять энергоносители. Об этом сообщил представитель Белого дома Далип Сингх.

Заместитель советника президента США по нацбезопасности уточнил, что санкции не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители. Сингх подчеркнул, что отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятнее всего, не будет присутствовать в новом пакете американских санкций.

«Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами», — заявил представитель администрации США.

Ранее Сенат США одобрил резолюцию о введении санкций против России. Члены сената признали, что принять документ до эскалации на Украине невозможно.