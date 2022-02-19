Володин обвинил Зеленского в провокации начала большой войны

Москва, 19 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начала большого вооруженного конфликта. Соответствующее заявление сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин в личном Telegram-канале заявил, что сведения, поступающие из Донецкой и Луганской Народных Республик, крайне тревожные. Обстрелы мирных жителей, риск начала полномасштабной войны стали причинами эвакуации граждан Донбасса, добавил спикер Госдумы.

По словам Володина, без поддержки извне президент Украины вряд ли бы решился на шаги, которые могут стать причиной начала вооруженного конфликта на территории Европы. Спикер Госдумы добавил, что сейчас стало ясно, почему обвинения со стороны США звучали в отношении России. По его словам, это была продуманная провокация для дезинформации мирового сообщества.

Володин подчеркнул, что Россия не хочет войны. Однако, по его словам, в случае появления угрозы жизни граждан и соотечественников, которые проживают на территории ДНР и ЛНР, Москва встанет на защиту.

Спикер Госдумы ранее заявил, что Запад пытается переписать историю. По словам Володина, западные страны хотят перечеркнуть подвиг народа во Второй мировой войне.