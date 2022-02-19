Московская область возглавила топ-10 регионов по обработке отходов

Москва, 19 февраля. Подмосковье, Калужская и Тамбовская области оказались лидерами среди российских регионов по доле обработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги выполнения мероприятий по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за январь текущего года. Всего за месяц на утилизацию было направлено 7,2% ТКО, на обработку — 40%, сообщает со ссылкой на данные РЭО телеканал «360».

«Московская область, Калужская область, Тамбовская область, Костромская область, Камчатский край, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Республика Адыгея, Тюменская область, Новгородская область входят в ТОП — 10 лидеров среди регионов по доле обработки ТКО», — отметил заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Ранее опрос ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) показал рост интереса граждан к институту региональных операторов за последние два года. Исследование провели в конце 2021 года. Опрос показал высокую осведомленность россиян о работе региональных операторов. Выяснилось, что 73% граждан, которые получают коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают, что ее предоставляет специализированный регоператор.