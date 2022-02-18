Украинские военные нанесли минометный удар по окраине Горловки в Донбассе

Донецк, 18 февраля. Армия Украины нанесли минометный удар по окраине находящегося на территории Донецкой Народной Республики города Горловка, сообщили в ДНР.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на востоке Украины движется к войне, а дети и женщины эвакуируются. Он предупредил об угрозе начала полномасштабного вторжения Киева. По его словам, ВСУ могут перейти к наступлению в любой момент. Текущая ситуация на линии соприкосновения стала критической, подчеркнул Пушилин.