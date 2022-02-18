Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 00:27
00:25
Политика
Социолог Шугалей о ситуации в Ливии: Россия красиво одержала верх
00:24
Происшествия
Сильный взрыв произошел в Луганске
00:19
Политика
Володин обвинил Зеленского в провокации начала большой войны
00:09
Общество
Московская область возглавила топ-10 регионов по обработке отходов
00:02
Политика
Уничтожение всего русского: политолог Кот о целях Запада на Украине
23:59
Политика
Российский СПЧ призвал международных правозащитников не допустить агрессии Украины в ЛДНР
23:57
Армия
Украинские военные нанесли минометный удар по окраине Горловки в Донбассе
23:46
Происшествия
Представители ЛНР заявили о двух минометных обстрелах со стороны ВСУ
23:41
Общество
«Мы выехали и уже стреляли»: жители ДНР рассказали о происходящем в республике
23:40
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2022 году
Все новости

Украинские военные нанесли минометный удар по окраине Горловки в Донбассе

Армия
Украинские военные нанесли минометный удар по окраине Горловки в Донбассе
Народные новости России  /  Андрей Тюнников

Донецк, 18 февраля. Армия Украины нанесли минометный удар по окраине находящегося на территории Донецкой Народной Республики города Горловка, сообщили в ДНР.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на востоке Украины движется к войне, а дети и женщины эвакуируются. Он предупредил об угрозе начала полномасштабного вторжения Киева. По его словам, ВСУ могут перейти к наступлению в любой момент. Текущая ситуация на линии соприкосновения стала критической, подчеркнул Пушилин.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Украинские военные нанесли минометный удар по окраине Горловки в Донбассе
украина днр донбасс обстрел
Комментировать