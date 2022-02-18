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«Мы выехали и уже стреляли»: жители ДНР рассказали о происходящем в республике

Общество
«Мы выехали и уже стреляли»: жители ДНР рассказали о происходящем в республике
Федеральное агентство новостей

Донецк, 18 февраля. Жители Донбасса, находящиеся сейчас на границе ДНР и России, рассказали журналисту Федерального агентства новостей подробности эвакуации.

ФАН публикует видеозапись беседы. На ней можно увидеть, что возле границы находится большое количество людей.

Корреспондент спросил у находящихся там мужчины и женщины, знают ли они, куда их везут. Они отметили, что пока им ничего не известно, они ждут автобусов. По словам супружеской пары, в ДНР осталась их дочь.

Также спецкор спросил о них, рассказали ли им власти о причинах эвакуации. Он уточнил, шла ли речь о стрельбе.

«Мы выехали уже стреляли, уже стрельба была», —заявил он.

Ранее сообщалось, что МЧС ДНР собирается эвакуировать из республики 700 тыс. человек. В первую очередь речь идет о детях, женщинах и пожилых людях.

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