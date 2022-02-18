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Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2022 году
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Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2022 году

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 23:44
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2022 году
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан из запаса на военные сборы в 2022 году. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству и органам исполнительной власти в регионах России было поручено обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для успешного проведения призыва граждан на сборы.

«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сказано в документе.

Ранее Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке послания к Федеральному собранию. Они начались с обсуждения макроэкономической ситуации в стране.

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