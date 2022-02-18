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Белый дом: Блинкен принял предложение провести встречу с Лавровым 23 февраля

Политика
Белый дом: Блинкен принял предложение провести встречу с Лавровым 23 февраля
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 18 февраля. Официальный представитель Государственного департамента США Энтони Блинкен принял предложение Москвы встретиться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Переговоры с участием официального представителя Госдепа и министра иностранных дел России состоятся 23 февраля. Однако Белый дом уточнил, что планы Блинкена провести встречу с Лавровым останутся в силе только при условии, что обстановка вокруг Украины не обострится.

Блинкен ранее заверил, что переговоры с Лавровым продолжатся. По его словам, США продолжат беседу по поводу гарантий безопасности с Россией.

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