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Вице-премьер Украины Верещук призвала Францию и Германию усилить миссию ОБСЕ в Донбассе

Политика
Вице-премьер Украины Верещук призвала Францию и Германию усилить миссию ОБСЕ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 февраля. Германии и Франции необходимо усилить миссию ОБСЕ в Донбассе, поскольку это даст возможность собрать независимые данные. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Украинский политик в ходе пресс-конференции отметила, что обострение ситуации на востоке страны требует более детального оценивания. Поэтому западным странам нужно отправить еще своих представителей ОБСЕ.

«Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к нашим участникам "Нормандии" и просим Германию и Францию как можно быстрее решить вопрос предоставления своих представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию. Мы готовы и допускаем миссию ОБСЕ на все точки, которые только нужны», — заявила украинский политик.

Напомним, Вооруженные силы Украины стали активно обстреливать территорию ЛДНР. Артиллерийские обстрелы фиксируются как республиками, так и представителями ОБСЕ.

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