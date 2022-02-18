ФАН публикует видео прибывших в Ростовскую область жителей ДНР

Ростов-на-Дону, 18 февраля. Первые эвакуированные из Донецкой Народной Республики (ДНР) жители прибыли в Ростовскую область. Корреспондент ФАН прислал видео с места событий.

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением к гражданам, в котором сообщил об угрозе наступления Украины на территории Донбасса. По этой причине была объявлена эвакуация населения, в первую очередь женщин, детей и пожилых. Покидающие регион были направлены в Ростовскую область.

Ранее МЧС ДНР сообщило, что планирует эвакуировать примерно 700 тысяч человек. Первые автобусы с жителями республики выехали 18 февраля в 20:00 по местному времени.