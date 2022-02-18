Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 00:26
00:24
Происшествия
Сильный взрыв произошел в Луганске
00:19
Политика
Володин обвинил Зеленского в провокации начала большой войны
00:09
Общество
Московская область возглавила топ-10 регионов по обработке отходов
00:02
Политика
Уничтожение всего русского: политолог Кот о целях Запада на Украине
23:59
Политика
Российский СПЧ призвал международных правозащитников не допустить агрессии Украины в ЛДНР
23:57
Армия
Украинские военные нанесли минометный удар по окраине Горловки в Донбассе
23:46
Происшествия
Представители ЛНР заявили о двух минометных обстрелах со стороны ВСУ
23:41
Общество
«Мы выехали и уже стреляли»: жители ДНР рассказали о происходящем в республике
23:40
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2022 году
23:36
Политика
Белый дом: Блинкен принял предложение провести встречу с Лавровым 23 февраля
Все новости

ФАН публикует видео прибывших в Ростовскую область жителей ДНР

Политика
ФАН публикует видео прибывших в Ростовскую область жителей ДНР
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 18 февраля. Первые эвакуированные из Донецкой Народной Республики (ДНР) жители прибыли в Ростовскую область. Корреспондент ФАН прислал видео с места событий.

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением к гражданам, в котором сообщил об угрозе наступления Украины на территории Донбасса. По этой причине была объявлена эвакуация населения, в первую очередь женщин, детей и пожилых. Покидающие регион были направлены в Ростовскую область.

Ранее МЧС ДНР сообщило, что планирует эвакуировать примерно 700 тысяч человек. Первые автобусы с жителями республики выехали 18 февраля в 20:00 по местному времени.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ФАН публикует видео прибывших в Ростовскую область жителей ДНР
днр эвакуация ростовская область
Комментировать