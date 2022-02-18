Spiegel: Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток в 1991 году

Москва, 18 февраля. Западные страны в 1991 году сообщили о неприемлемости расширения Североатлантического альянса на восток. Соответствующий документ был обнаружен в Национальном архиве Великобритании. Материал об этом опубликовало издание Spiegel.

Документ ранее находился под грифом «секретно». Его нашел профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем сказано о переговорах представителей внешнеполитических министерств Великобритании, США, Франции и Германии. Эта беседа состоялась в Бонне в марте 1991 года.

Стороны в ходе разговора обсуждали безопасность Польши и других стран Восточной Европы. Из документа следовало, что члены переговоров договорились, что вступление стран Восточной Европы в Североатлантический альянс «неприемлемо». Об этом сказано в материале газеты.

Президент России Владимир Путин ранее указал на движение НАТО к России. По его словам, именно Североатлантический альянс приближается к российским границам, а не Москва к блоку.