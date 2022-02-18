Эвакуированная беженка рассказала ФАН о жизни в Донбассе

Донецк, 18 февраля. Граждане Донецкой и Луганской народных республик покидают территорию своих стран. Жительница Донбасса рассказала о жизни на приграничной с Украиной территории.

Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у первых эвакуированных из ЛДНР людей. Женщина рассказала, как живет в регионе с начала войны.

«Мой последний дом, и с окон 500, ну 600 метров, максимум, они (ВСУ — Прим. ред.) стоят, я их вижу в окно. Вы скажите, можно жить вот так восемь лет? Там люди бедные страдают, люди устали от всего. Уже кинули бы бомбу, чтобы мы подохли там, или отстали бы от нас. Мы за что виноваты? За что мы виноваты, я не пойму? За что вот это нам все? Сил никаких нет», — отметила жительница ЛДНР.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на востоке Украины движется к войне, а дети и женщины эвакуируются. Он предупредил об угрозе начала полномасштабного вторжения Киева.