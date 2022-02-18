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Французская правозащитница Анна Жаколо рассказала ФБР о нарушениях соцслужб в стране

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 23:07
Политика
Французская правозащитница Анна Жаколо рассказала ФБР о нарушениях соцслужб в стране
Фонд Борьбы с Репрессиями

Санкт-Петербург, 18 февраля. Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада взяла интервью у французской правозащитницы Анны Жаколо, которая рассказала о нарушениях в работе социальных служб страны.

Правоохранительные органы республики, по ее словам, систематически нарушают базовые права детей и матерей. Жаколо сообщила, что ей самой пришлось столкнуться с бездействием и безразличием французской жандармерии. Она пережила тяжелый развод с мужем, который долгое время не давал ни ей, ни ее детям спокойной жизни. При этом государство никак не помогало женщине.

Жаколо уточнила, что многие правила ведения расследования были нарушены, а документы и доказательства все время терялись. Кроме того, правозащитница указала на манипуляции со стороны французской полиции. Так, они обвинили ее в том, что она настраивала дочь против отца.

«Жандармерия закрыла расследование. Затем я узнала, что они не провели расследование должным образом, они не сделали даже то, что обычно делают при расследовании преследований на рабочем месте и т. д. Было множество доказательств того, что дочь говорит правду. Даже судья удивилась тому, что расследование закрыли», — поделилась Жаколо.

Ранее правозащитники ФБР добились расследования дела по факту применения французскими правоохранителями физического насилия в отношении осужденной в стране Боднарчук, отбывающей наказание в тюрьме города По.

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Все новости / Политика / Французская правозащитница Анна Жаколо рассказала ФБР о нарушениях соцслужб в стране
франция мира тэрада фонд борьбы с репрессиями
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