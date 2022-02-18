Тутберидзе выразила недоумение в связи с оценкой ее работы главой МОК Бахом

Москва, 18 февраля. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе находится в недоумении от оценки своей работы главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Тутберидзе поделилась реакцией на критику Баха в комментариях к посту фигуриста Александра Жулина в Instagram. Чемпион мира и Европы в танцах на льду опубликовал открытое письмо к главе МОК, в котором отметил, что удивлен его реакцией на поведение Тутберидзе после выступления ее ученицы Камилы Валиевой.

Фигурист напомнил, что тренер воспитала четырех олимпийских чемпионок и шесть олимпийских медалистов, и ей известно, как и что говорить подопечным после выступлений. Жулин призвал Баха проанализировать свою позицию.

Наставница Валиевой поблагодарила фигуриста за поддержку и заявила, что находится в недоумении от оценки своей работы главой МОК.

«До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала в комментариях тренер.

Бах ранее признался, что был поражен холодным отношением тренерского штаба Тутберидзе к Валиевой, которая провалила произвольную программу на ОИ-2022. Из-за неудачного выступления фигуристка, допущенная до соревнований одиночниц на фоне допингового скандала, заняла четвертое место.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин также отреагировал на обвинения Баха. Матыцин подчеркнул, что слова главы МОК должны быть более сдержанными.