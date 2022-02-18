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Три детских лагеря под Ростовом примут до 1,5 тыс. граждан ДНР

Политика
Три детских лагеря под Ростовом примут до 1,5 тыс. граждан ДНР
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 18 февраля. Три лагеря для детей на территории приграничного Неклиновского района в Ростовской области примут до 1,5 тыс. граждан Донецкой Народной Республики. Соответствующей информацией поделилась администрация района.

Источник во время беседы с изданием РИА Новости заявил, что эвакуированных из ДНР людей будут принимать три детских лагеря: «Звезда», «Спутник» и «Котлостроитель». Он также подчеркнул, что первых беженцев ждут уже в пятницу, 18 февраля.

Недавно власти Донецкой и Луганской Народных Республик заявили о временной эвакуации жителей на территорию Ростовской области. Причина соответствующего решения заключается в угрозе нападения Украины. В первую очередь эвакуация распространяется на детей, женщин и людей пожилого возраста.

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ЛНР днр эвакуация
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