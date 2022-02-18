Поклонская отказалась верить в возможность начала войны между Россией и Украиной

Москва, 18 февраля. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не верит в возможность начала военных действий между Россией и Украиной.

Экс-депутат Госдумы в беседе с ТАСС заявила, что по поводу военного конфликта развернулась «информационная паническая история». Однако каких-либо военных действий не будет ни с одной, ни с другой стороны.

«Это паническая информационная история - это очень негативный фактор», — заявила она.

Глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля объявил о массовой эвакуации населения республики в Россию. Он уточнил, что в первую очередь будут выводить женщин, детей и пожилых лиц. По последним данным, МЧС ДНР собирается эвакуировать из республики 700 тыс. человек.