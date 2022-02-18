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Депутат Вострецов настаивает на «очищении» Украины от пропаганды США

Политика
Депутат Вострецов настаивает на «очищении» Украины от пропаганды США
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 февраля. Соединенные Штаты являются основной причиной происходящего хаоса в Украине. Об этом заявил политический деятель Сергей Вострецов.

Общественник считает, что Вашингтон давно собирался превратить украинское государство в свою базу, а его корабли должны были находиться в Крыму. Добиться своего Белому дому не удалось, а потому он ведет активную пропаганду, очерняя РФ как соседа, который на самом деле всегда помогал. Об этом Вострецов рассказал в беседе для «МК в Питере».

«Хватить терпеть, пора вырвать бандеровско-фашисткое жало с корнем и освободить украинский народ от бандеровской сволочи, опекаемой врагами рода человеческого — американскими ястребами», — эмоционально высказался политик.

Ранее Сергей Вострецов в интервью для ФАН заявил о своей гордости за направленное Государственной думой президенту РФ Владимиру Путину обращение о признании ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что страны Запада «показали свое истинное лицо» и их необходимо «поставить на место».

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