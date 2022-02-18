Москва, 18 февраля. Соединенные Штаты являются основной причиной происходящего хаоса в Украине. Об этом заявил политический деятель Сергей Вострецов.

Общественник считает, что Вашингтон давно собирался превратить украинское государство в свою базу, а его корабли должны были находиться в Крыму. Добиться своего Белому дому не удалось, а потому он ведет активную пропаганду, очерняя РФ как соседа, который на самом деле всегда помогал. Об этом Вострецов рассказал в беседе для «МК в Питере».

«Хватить терпеть, пора вырвать бандеровско-фашисткое жало с корнем и освободить украинский народ от бандеровской сволочи, опекаемой врагами рода человеческого — американскими ястребами», — эмоционально высказался политик.

Ранее Сергей Вострецов в интервью для ФАН заявил о своей гордости за направленное Государственной думой президенту РФ Владимиру Путину обращение о признании ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что страны Запада «показали свое истинное лицо» и их необходимо «поставить на место».