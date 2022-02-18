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МЧС ДНР собирается эвакуировать из республики 700 тыс. человек

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 21:45
Политика
МЧС ДНР собирается эвакуировать из республики 700 тыс. человек
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Донецк, 18 февраля. С территории ДНР собираются эвакуировать примерно 700 тысяч человек. Соответствующей информацией поделились в МЧС республики.

Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выезжают 18 февраля в 20:00, заявили в МЧС. По словам ведомства, планируется вывести примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь речь идет о детях, женщинах и пожилых людях, подчеркнули в МЧС.

Власти ДНР и ЛНР заявили о временной эвакуации жителей в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины.

Ранее стало известно, что правительство ДНР начало эвакуацию мирного населения в Россию. Соответствующей информацией поделился глава республики Денис Пушилин.

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