Глава ДНР Пушилин: мужчин пока не будут эвакуировать из республики

Донецк, 18 февраля. Мужчин пока не будут эвакуировать из Донецкой Народной Республики, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

Главы Луганской и Донецкой народных республики объявили об эвакуации населения в пятницу, 18 февраля. Пушилин объяснил решение угрозой наступления Украины. По его словам, речь идет об эвакуации «сотен тысяч человек».

«Мы сейчас эвакуируем женщин, детей и пожилых. Об эвакуации мужчин речь пока не идет», — заявил Пушилин.

На вопрос о том, могут ли мужчины покинуть республику на личном транспорте, глава ДНР отметил, что они могут вывезти семью на своем автомобиле, если хочет это сделать.

Ранее Пушилин предупредил об угрозе начала полномасштабного вторжения Киева. По его словам, ВСУ могут перейти к наступлению в любой момент. Текущая ситуация на линии соприкосновения стала критической, подчеркнул Пушилин.