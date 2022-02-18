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Власти США обеспокоены намерениями Зеленского покинуть Украину
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Власти США обеспокоены намерениями Зеленского покинуть Украину

Политика
Власти США обеспокоены намерениями Зеленского покинуть Украину
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 февраля. Правительство Соединенных Штатов Америки выразило обеспокоенность планами президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны, чтобы посетить Мюнхенскую конференцию.

Телеканал NBC сообщает, что Белый дом не оценил намерения украинского лидера покинуть территорию своего государства. Политик решил принять участие в Мюнхенской конференции.

Ранее стало известно, что Киев должен получить от Запада систему гарантий, аналогичной той, которую предлагают странам Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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