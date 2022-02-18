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Волочкова рассказала, кто виноват в провале Валиевой на Олимпиаде

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 21:21
Олимпийские игры 2022
Волочкова рассказала, кто виноват в провале Валиевой на Олимпиаде
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 18 февраля. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова высказала свое мнение относительно результатов российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Волочкова заявила, что над Валиевой издевались во время Игр. По словам экс-балерины Большого театра, фигуристка могла взять золотую медаль, но ей помешали.

«В четвертом месте Валиевой виноваты взрослые, которые издевались над ней. Она могла взять золотую медаль. Человек на Олимпиаде находится под прицелом всего мира. Ее гнобили из-за того, что она что-то выпила или не выпила. Спортивные сообщества, перестаньте докапываться до спортсменов, их наград. Жалко смотреть на всю эту ситуацию. Олимпиада проводится раз в четыре года, девочка стремилась столько лет. И они убили в девочке этот дух. Я хочу передать Камиле слова поддержки. Она лучшая», — заявила Волочкова в беседе с «Матч ТВ».

Ранее бывшая соседка Валиевой Галина Сафронова со слезами на глазах вспомнила детство и отношения с матерью прославленной спортсменки. Сафронова рассказала, что мама фигуристки, ее тетя и бабушка окружили будущую олимпийскую чемпионку заботой.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Волочкова рассказала, кто виноват в провале Валиевой на Олимпиаде
волочкова олимпиада валиева
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