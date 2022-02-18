Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что МОК травил Камилу Валиеву

Москва, 18 февраля. Журналист Владимир Соловьев поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву и раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за скандала на Олимпийских играх в Пекине.

Соловьев заявил, что Валиеву сломали взрослые. Несмотря на это, у фигуристки есть любовь всей страны. Телеведущий заявил, что спорт сам по себе очень жесток, но именно это делает человека великим.

«Валиеву не пригласили на показательные выступления? А послушайте заявления МОК сначала. Они же травили девочку! Поэтому чему удивляться? Было бы странно, если бы они ее пригласили. Они остались подлецами и мерзавцами», — высказал свою точку зрения Соловьев в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

Сегодня многочисленные фанаты встретили 15-летнюю фигуристку, которая прилетела из Китая, в аэропорту Шереметьево. Поклонники приготовили для действующей чемпионки Европы в женском одиночном катании цветы и яркие плакаты со словами поддержки. Спортсменка стремительно вышла из зала, не общаясь с журналистами и не принимая ни от кого букеты.