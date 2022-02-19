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Историк Кобринский предрек печальные последствия для Украины в случае войны с Россией
Политика
Историк Кобринский предрек печальные последствия для Украины в случае войны с Россией
Федеральное агентство новостей  / 

Доктор исторических наук, директор агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский в эфире программы «Время покажет» поделился своим видением исхода внутриукраинского конфликта. По его мнению, зачинщики конфликта преследуют цель ослабить Россию, в идеале, ее расчленить.

«Для нас это не вопрос уже ЛНР и ДНР. Для нас это уже не вопрос Украины. Для нас это уже вопрос этническо-национального и государственного выживания. Это надо очень четко понимать, о чем идет речь, что бедная Украина будет сожжена по плану англо-саксонскому», — заявил историк.

«Украина будет сожжена по плану англо-саксонскому»: заявил историк Кобринский
Федеральное агентство новостей /

По словам Александра Кобринского, таким образом происходит очередной «передел» всего мира, а также своеобразная изоляция немцев и французов от России и Евразии в целом.

«Реальная угроза для англо-саксов и для Америки — это подъем экономики Германии, которая может им составить конкуренцию и задушить в «нежных объятиях». Это с точки зрения экономики. И с точки зрения России, это единственная страна, которая может нанести им военное поражение. Поэтому оба этих объединения должны быть государственными, или иначе будут уничтожены», — добавил Кобринский.

Историк уверен, что очередного пакета санкций России избежать не удастся. Однако если конфликта удастся избежать, начнется «бардак» в Приднестровье.

Во время этого же эфира украинский политолог Сергей Запорожский заявил, что Америке не нужна война. По мнению гостя программы, истерия вокруг «вторжения» России на территорию Украины и санкции нужны лишь для создания экономических проблем.

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