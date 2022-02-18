Минэкономразвития РФ ожидает подорожания нефти до 77,7 доллара за баррель

Москва, 18 февраля. Минэкономразвития изменило прогноз стоимости нефти марки Urals, повысив его на 25%. Ведомство ожидает, что 2022 году ее цена достигнет 77,7 долларов за баррель, вместо озвученных ранее 62,2 доллара. Показатель пересмотрели в рамках выполнения поручения президента России, пишут «Ведомости».

В сентябре прошлого года глава государства Владимир Путин дал правительству поручение до 4 февраля 2022 года проанализировать с целью уточнения прогноз социально-экономического развития (СЭР). Данный показатель также включает оценку стоимости барреля нефти марки Urals в среднем за год. По словам министра финансов, соответствующие корректировки сейчас рассматриваются кабмином.

«Видим возможности для уточнения и макры (прогноза СЭР. — Прим. ФАН), будут уточнения и по бюджету», — отметил Антон Силуанов.

В начале нынешней недели нефть сорта Brent впервые продавалась по цене выше 100 долларов США за баррель. При этом недельные котировки нефти уже уверенно находятся за отметкой в 90 долларов.