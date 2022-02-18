Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 21:27
21:25
Общество
Молодые семьи Калининграда получат от 500 тысяч до 1,7 млн рублей субсидий на жилье
21:21
Олимпийские игры 2022
Волочкова рассказала, кто виноват в провале Валиевой на Олимпиаде
21:20
Политика
Политик Килинкаров: США боятся единства России и Европы
21:15
Олимпийские игры 2022
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что МОК травил Камилу Валиеву
21:10
Происшествия
Правоохранители начали проверку после задержания школьника-оружейника в Красноярске
21:05
Экономика
Минэкономразвития РФ ожидает подорожания нефти до 77,7 доллара за баррель
21:05
Олимпийские игры 2022
Елена Радионова обратилась к российским фигуристкам после их выступления на Играх в Пекине
21:04
Спорт
Это была лучшая игра: Вячеслав Фетисов оценил победу «красной машины» над шведами
21:02
Экономика
Указ Путина о льготах для поставок товаров в Донецк подписали в правительстве
21:01
Общество
Развитие сельских территорий в Тверской области под угрозой
Все новости

Минэкономразвития РФ ожидает подорожания нефти до 77,7 доллара за баррель

Экономика
Минэкономразвития РФ ожидает подорожания нефти до 77,7 доллара за баррель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 февраля. Минэкономразвития изменило прогноз стоимости нефти марки Urals, повысив его на 25%. Ведомство ожидает, что 2022 году ее цена достигнет 77,7 долларов за баррель, вместо озвученных ранее 62,2 доллара. Показатель пересмотрели в рамках выполнения поручения президента России, пишут «Ведомости».

В сентябре прошлого года глава государства Владимир Путин дал правительству поручение до 4 февраля 2022 года проанализировать с целью уточнения прогноз социально-экономического развития (СЭР). Данный показатель также включает оценку стоимости барреля нефти марки Urals в среднем за год. По словам министра финансов, соответствующие корректировки сейчас рассматриваются кабмином.

«Видим возможности для уточнения и макры (прогноза СЭР. — Прим. ФАН), будут уточнения и по бюджету», — отметил Антон Силуанов.

В начале нынешней недели нефть сорта Brent впервые продавалась по цене выше 100 долларов США за баррель. При этом недельные котировки нефти уже уверенно находятся за отметкой в 90 долларов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минэкономразвития РФ ожидает подорожания нефти до 77,7 доллара за баррель
нефть прогноз минэкономразвития urals цены на нефть
Комментировать