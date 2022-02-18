Елена Радионова обратилась к российским фигуристкам после их выступления на Играх в Пекине

Москва, 18 февраля. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поздравила российских фигуристок после завершения соревнований на зимних Играх в Пекине.

Радионова назвала фигуристок чемпионками сердец большого числа зрителей и болельщиков. Она обратилась к каждой спортсменке со словами поддержки.

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы отметила выступление Камилы Валиевой. Фигуристка призвала свою соотечественницу не отчаиваться из-за четвертого места в индивидуальной программе.

«Ты бриллиант фигурного катания, ты чемпионка в глазах и сердцах всех болеющих за тебя людей! За тобой вся страна. Не каждый даже взрослый человек справится с таким грузом, который лег на твои хрупкие плечи», — написала бронзовый призер ЧМ-2015 в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @lenok_radionova

По словам чемпионки, Анна Щербакова, которая стала золотой медалисткой на ОИ-2022, очень уверенно представила свои программы. Радионова написала, что после ее выступлений сложилось впечатление, что это не первая Олимпиада фигуристки.

Радионова заявила, что Александра Трусова, взявшая серебро, — тот человек, который двигает фигурное катание вперед. Она отметила, что спортсменка первая в истории сделала пять четвертных среди девушек.