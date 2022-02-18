Указ Путина о льготах для поставок товаров в Донецк подписали в правительстве

Москва, 18 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление во исполнение указа президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Документ предполагает, что товары на территории Народных Республик ЛНР и ДНР будут иметь такой же статус, как и в РФ. Такая мера позволит производить закупки, чтобы обеспечивать государственные и муниципальные нужды. Товары будут в упрощенном порядке пересекать границу России и Донбасса. Указ устанавливает соответствующие пункты пропуска.

Республики Донбасса должны быть официально признаны Россией — с таким проектом к главе государства ранее обратились депутаты Государственной думы.