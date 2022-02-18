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Певец Александр Серов не пускает бывшую жену в свой дом

Шоу-бизнес
Певец Александр Серов не пускает бывшую жену в свой дом
instagram.com  /  @alexander_serov_official

Москва, 18 февраля. Народный артист РФ Александр Серов развелся с Еленой Стебеневой еще в 2010 году, но до сих пор не смог найти общий язык с бывшей женой. Ситуацию не исправило даже появление на свет двоих внуков.

Дочь артиста Мишель Серова 8 февраля стала мамой во второй раз. На выписке присутствовала ее мать, а вот звездный отец предпочел остаться дома. Позже молодая мама общалась с подписчиками на своей странице в Instagram. Она сообщила, что Серов до сих пор не пускает Стебеневу в дом, хотя девушке хотелось бы, чтоб родители, наконец, нашли общий язык.

«Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости», — написала Серова.

Девушке очень досадно, что родители не могут прийти к цивилизованному общению. Стебенева не раз рассказывала о насилии со стороны Серова. Она долгое время молчала о том, что бывший супруг когда-то сломал ей нос. Женщине даже пришлось лечь под нож хирурга, чтобы исправить последствия драки.

Недавно Стебенева призналась, что все же «чуть-чуть» жалеет о разводе с певцом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Александр Серов не пускает бывшую жену в свой дом
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