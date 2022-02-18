Аналитик Сивков: российский «Ланцет» может эффективно бороться с танками и бронетехникой

Москва, 18 февраля. ВС РФ благодаря модернизированному барражирующему боеприпасу «Ланцет-3» могут эффективно бороться с танками и бронетехникой противника, заявил военный эксперт Константин Сивков.

В интервью «ПолитРоссии» аналитик прокомментировал сообщение о применении российскими военными обновленного дрона-камикадзе в Сирии. Эксперт подчеркнул, что «Ланцет» заточен под один тип целей — танки и бронетехнику. Время полета этого дрона-камикадзе составляет 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час. Он также назвал главное преимущество обновленного российского беспилотника — способность атаковать цели на больших расстояниях.

«Он может работать либо при взаимодействии с оператором, либо автономно. Но при такой скорости и при небольшой высоте полета он весьма уязвим от огня зенитных огневых средств. Да даже обычного стрелкового оружия хватит, чтобы его сбить. Но есть у этого снаряда и одно главное достоинство — это большая дальность стрельбы», — говорит Сивков.

По его словам, «Ланцет» представляет собой еще один очень неплохой вид противотанкового оружия. Сивков убежден, что выгоднее всего использовать этот дрон-камикадзе при групповых налетах на вражескую бронетехнику.

Ранее в Сети появились кадры ликвидации сирийских боевиков с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Отмечается, что на видео можно увидеть операцию российских войск, которая проводилась в апреле 2020 года.