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Всего будет в достатке: депутат Морозов о готовности России принять беженцев из Донбасса

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 14:35
Политика
Всего будет в достатке: депутат Морозов о готовности России принять беженцев из Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Денис Григорюк

Российская сторона сможет достойно принять эвакуируемых из Донбасса людей. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее стало известно, что беженцев из ДНР и ЛНР, которые прибудут в Ростовскую область, обеспечат всем необходимым: им предоставят не только места в гостиницах, но также горячее питание и надлежащую медицинскую помощь. Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну немедленно вылететь в Ростовскую область для организации всех необходимых мероприятий. Кроме того, российский лидер потребовал от правительства осуществить единовременную выплату всем эвакуируемым лицам в размере 10 000 рублей.

«Речь идет о тех слоях населения, которые действительно нуждаются в защите, — подчеркнул Морозов. — Это дети, старики, больные — те, кого в данной непростой ситуации надо действительно срочно выводить из-под угрозы, которая представляется крайне серьезной».

Депутат отметил, что все мероприятия по принятию беженцев из ДНР и ЛНР хорошо подготовлены.

«Всего будет в достатке»: депутат Морозов о готовности России принять беженцев из Донбасса
Федеральное агентство новостей /

«Российская сторона уже заявила, что готовит места приема, обеспеченные всем необходимым, — заметил парламентарий. — Люди в них будут максимально защищены и ни в чем не будут нуждаться. Поэтому я думаю, что вопрос о том, хватит ли мест, еды и всего остального, перед нами не стоит — всего этого будет в достатке».

Ранее представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик объяснил опасность появления британских военных в Эстонии.

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