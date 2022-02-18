Бербок на Мюнхенской конференции заявила об угрозе новой войны в Европе

Берлин, 18 февраля. Европа столкнулась с новой угрозой, которая возникла не из-за событий вокруг Украины. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Россия должна отвести войска от границы с Украиной. Также дипломат отметила, что стратегия Москвы якобы подразумевает отвлечение внимания ЕС от решения глобальных проблем.

«Сегодня грозит новая война в центре нашей Европы. Наращивание войск со стороны России представляет собой совершенно неприемлемую угрозу Украине, но также и нам всем и нашей архитектуре мира в Европе», — сказала Бербок.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ выразила сожаление из-за отказа России участвовать в конференции по безопасности. Немецкий дипломат назвала это потерей.