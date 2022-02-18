Подразделения ВСУ нанесли массированные артиллерийские удары по территории ДНР

Донецк, 18 февраля. Окраины Донецкой Народной Республики подверглись массированным ударам со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под артиллерийский обстрел попали районы населенных пунктов на севере и юге ДНР. Киевские силовики менее чем за полчаса выпустили 63 боеприпаса в направлении населенных пунктов Стыла, Белая Каменка, Григоровка и Зайцево (южное).

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация в Донбассе движется к войне. Дети и женщины эвакуируются в Россию, а мужчины остаются в ЛДНР.