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Подразделения ВСУ нанесли массированные артиллерийские удары по территории ДНР

Армия
Подразделения ВСУ нанесли массированные артиллерийские удары по территории ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 18 февраля. Окраины Донецкой Народной Республики подверглись массированным ударам со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под артиллерийский обстрел попали районы населенных пунктов на севере и юге ДНР. Киевские силовики менее чем за полчаса выпустили 63 боеприпаса в направлении населенных пунктов Стыла, Белая Каменка, Григоровка и Зайцево (южное).

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ситуация в Донбассе движется к войне. Дети и женщины эвакуируются в Россию, а мужчины остаются в ЛДНР.

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украина днр всу донбасс
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