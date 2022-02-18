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Жулин обратился с открытым письмом к президенту МОК Баху

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 20:47
Олимпийские игры 2022
Жулин обратился с открытым письмом к президенту МОК Баху
instagram.com  /  @aleksandr_zhulin

Москва, 18 февраля. Чемпион мира и Европы в танцах на льду Александр Жулин написал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Российский тренер Александр Жулин опубликовал в Instagram-аккаунте тест письма, адресованного президенту МОК Томасу Баху. В нем двукратный призер Олимпийских игр обратил внимание на скандальную ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой, наставницей которой является Этери Тутберидзе.

«Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырёх олимпийских чемпионок с 2014 года, и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений. Вы, пожалуйста, проанализируйте Вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины Вы вели себя, на мой взгляд, жестоко», — подчеркнул Жулин.

Жулин обратился с открытым письмом к президенту МОК Баху
Prt Scr instagram.com / @aleksandr_zhulin

Бах ранее признался, что был поражен холодным отношением тренерского штаба Тутберидзе к Валиевой, которая провалила произвольную программу на ОИ-2022. Из-за неудачного выступления фигуристка, допущенная до соревнований одиночниц на фоне допингового скандала, заняла четвертое место.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Жулин обратился с открытым письмом к президенту МОК Баху
мок бах жулин ои-2022 открытое письмо
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