Жулин обратился с открытым письмом к президенту МОК Баху

Москва, 18 февраля. Чемпион мира и Европы в танцах на льду Александр Жулин написал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Российский тренер Александр Жулин опубликовал в Instagram-аккаунте тест письма, адресованного президенту МОК Томасу Баху. В нем двукратный призер Олимпийских игр обратил внимание на скандальную ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой, наставницей которой является Этери Тутберидзе.

«Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырёх олимпийских чемпионок с 2014 года, и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений. Вы, пожалуйста, проанализируйте Вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины Вы вели себя, на мой взгляд, жестоко», — подчеркнул Жулин.

Prt Scr instagram.com / @aleksandr_zhulin

Бах ранее признался, что был поражен холодным отношением тренерского штаба Тутберидзе к Валиевой, которая провалила произвольную программу на ОИ-2022. Из-за неудачного выступления фигуристка, допущенная до соревнований одиночниц на фоне допингового скандала, заняла четвертое место.