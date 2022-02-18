Востоковед Долгов: союз России и Алжира станет позитивным фактором в борьбе с террористами в Мали

Сотрудничество России и Алжира по линии поддержки Мали после вывода французских войск позитивно скажется на ситуации в африканской республике и регионе Сахеля, считает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

АНДР неоднократно выступала за окончание военной операции Франции и ее союзников в Сахеле. Позиция республики, в частности, связана с переговорами, которые Париж вел с террористами касаемо освобождения сотрудницы НКО Софи Петронен. Тогда руководство Пятой республики согласилось освободить из малийских тюрем 200 радикалов.

После смены власти в Мали и резкого охлаждения отношений Бамако и Парижа, Алжир поддержал соседа. По мнению экспертного сообщества, республика решила взять под личный контроль ситуацию с безопасностью в регионе Сахеля.

«Действительно, французское руководство решило вывести воинские подразделения из Мали. Хотя они находились там достаточно долгое время, участвовали в антитеррористических операциях против исламистских боевиков. Но после смены власти в Мали оценили действия французских военных не как позитивные, в связи с этим и вывод войск. Алжир же предложил поддержку Мали как соседнему государству», — объяснил востоковед.

По его словам, отношения между странами складывались неоднозначно, но сотрудничество уже существует. В январе АНДР отправила в Бамако четыре грузовых самолета с гуманитарной помощью, продовольствием и вакцинами.

«Предложение алжирского руководства поддержать Мали в борьбе с радикальными исламистами достаточно знаковый момент, поскольку в Африке и в регионе Сахеля основную нагрузку в борьбе с терроризмом должны нести региональные страны. Вполне возможно, если решение реализуют, то поддержка Алжира скажется позитивно», — добавил он.

Аналогично и с Россией, которая готова помочь Бамако в борьбе с террористическими бандформированиями, продолжил востоковед. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва по линии государства поддерживает обороноспособность Мали.

Речь идет о поставках военно-технической продукции, например, вертолетов. Так, Минобороны под руководством Сергея Шойгу передало властям Бамако четыре Ми-171.

«Поддержка России наряду с Алжиром или совместно станет позитивным фактором, поскольку и у России, и у Алжира общая цель — подавление радикального исламизма, в том числе и в регионе Сахеля. Я думаю, если совместное сотрудничество произойдет на государственном уровне, то в Мали это будет позитивным фактором в борьбе против террористических сил», — резюмировал Борис Долгов.

Ранее посол АНДР в Банги заявил о безусловной поддержке народа африканской республики в области санитарии, образования и развития. По его словам, у алжирских и малийских властей есть как возможность, так и желание поддерживать друг друга на пути к процветанию и благополучию, поэтому «упускать шанс нельзя».