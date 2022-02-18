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Египет призвал международное сообщество удовлетворить потребности Африки в сфере здравоохранения

Весь мир
Египет призвал международное сообщество удовлетворить потребности Африки в сфере здравоохранения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Брюссель, 18 февраля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал международных партнеров удовлетворить потребности стран африканского континента в области здравоохранения.

Глава республики в пятницу участвовал в пресс-конференции, организованной Всемирной организацией здравоохранения. Мероприятие состоялось в кулуарах саммита Европейского и Африканского союзов в столице Бельгии.

Ас-Сиси сказал, что Египет вошел в число государств континента, которые получают технологию мРНК, используемую для производства вакцин и других медицинских препаратов. Он попросил мировое сообщество помочь преодолеть негативные экономические и социальные последствия пандемии коронавируса.

Политик призвал международных партнеров активизировать усилия, чтобы поддержать африканские страны и обеспечить устойчивое финансирование для удовлетворения их потребностей в сфере здравоохранения. Отмечена необходимость улучшения механизмов, связанных с распределением лекарств от COVID-19 в регионе.

Ранее президент Туниса Каис Саид призвал Запад вернуть средства, награбленные у африканских стран. По его словам, бывшие метрополии обязаны устранить причины ухудшения социально-экономических условий на континенте.

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египет ас-сиси
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