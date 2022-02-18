Алексей Жамнов прокомментировал победу сборной России в полуфинале ОИ

Пекин, 18 февраля. Главный тренер национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу своих игроков над командой Швеции в полуфинале 24-х зимних Олимпийских игр.

Российские хоккеисты одержали победу со счетом 2:1 в серии послематчевых бросков. В основное время шайбу забросил форвард московского ЦСКА Антон Слепышев. В серии буллитов победный бросок исполнил нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк. Главный тренер Алексей Жамнов считает, что российские хоккеисты сделали правильные выводы после не самой убедительной игры против Дании в четвертьфинале.

«Понимаю, что рисковали, но я взял эту ответственность на себя как старший тренер. Все выводы были сделаны по тренировкам. Поставили Никиту Гусева трижды исполнить буллиты, он хороший исполнитель. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то — нет. Самое главное, что мы в финале. Грицюк молодец, справился», — заявил специалист.

Сборная России в финале 24-х зимних Олимпийских игр сыграет против команды Финляндии. Встреча состоится 20 февраля на Национальном стадионе Пекина. Начало матча — в 07:10 утра по московскому времени.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева прибыла в Москву чартерным рейсом из Пекина. Спортсменку в аэропорту Шереметьево встречали фанаты.