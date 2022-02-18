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Экспорт российской сельхозпродукции вырос за 2021 год на 23,5%

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 20:32
Экономика
Экспорт российской сельхозпродукции вырос за 2021 год на 23,5%
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Экспорт сельхозпродуктов из РФ в 2021 году вырос на 23,5% и составил 37,733 миллиарда долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.

Объем поставок достиг 71,086 миллиона тонн. Россия в прошлом году экспортировала зерна на 11,441 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 7,289 миллиарда.

Экспорт молочной продукции составил 412,7 миллиона, мяса и продуктов из него — 1,166 миллиарда. Продукции пищевой и перерабатывающей промышленности было продано за рубеж на сумму 5,193 миллиарда, масложировой продукции — на 7,28 миллиарда.

Продукцию российских аграриев и животноводов покупали в Евросоюзе, Египте, Корее, Китае, Турции, Казахстане и других странах.

Между тем РФ подняла пошлину на экспорт нефти из-за повышения ее стоимости на мировых рынках.

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Все новости / Экономика / Экспорт российской сельхозпродукции вырос за 2021 год на 23,5%
экспорт сельское хозяйство аграрии сельхозпродукция
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