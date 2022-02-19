Англосаксы готовят на Украине смертельную провокацию. Об этом свидетельствуют не только объективные разведывательные данные, но и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «нападение России может начаться с реальной или мнимой химической атаки». Так считает политолог Владимир Рогов. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН и перечислил еще ряд признаков, указывающих на опасную ситуацию в Донбассе.

«На территорию постукраинского пространства завезены американские и британские ЧВК, а также емкости с неустановленными химическими веществами, доставка которых в населенные пункты Авдеевку и Красный Лиман была зафиксирована разведкой ДНР. Кроме того, идет усиленная подготовка подразделений РХБЗ на полигоне Анадоль на базе 25-й бригады ВСУ. Также известно, что 8-й полк ССО ВС Украины получил приказ на осуществление серии террористических актов на узлах жизнеобеспечения, энергетических узлах, а также химических производствах, расположенных на территории ДНР», — рассказал политолог.

Федеральное агентство новостей /

По словам Владимира Рогова, на серьезность и опасность ситуации указывает и то, что Украина запросила у НАТО не только 30 машин радиационной и химической разведки и дезактивационных автомобилей, но и 10 000 костюмов биологической защиты.

«Жертвами запланированных англосаксами терактов могут стать многие тысячи жителей постукраинского пространства, особенно если отравляющие вещества или болезнетворные штаммы попадут в водозабор или городские водопроводы общего пользования», — обеспокоен политолог.

Global Look Press / Caglar Ozturk/ZUMAPRESS.com

В завершение беседы Владимир Рогов обратил внимание и на внезапную популярность линии Донбасского фронта в районе Авдеевки у западных СМИ, таких как France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post.

«Британские хозяева Зеленского прислали на подконтрольные Киеву территории также и съемочные группы «Белых касок», которые в Сирии участвовали в подготовке провокаций с боевыми отравляющими веществами против мирного населения. По имеющимся данным, съемочные группы готовят постановочные видеоматериалы во взаимодействии с 74-м центром ИПсО минобороны Украины», — заявил Владимир Рогов.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на востоке Украины движется к войне, а дети и женщины эвакуируются. При этом мужчины остаются в Донбассе.