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Народная милиция ДНР: ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки в Донбассе

Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 18 февраля. Подразделения ВСУ открыли минометный огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки в Донбассе.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинская сторона выпустила 20 мин калибра 120 миллиметров и 27 мин калибра 82 миллиметра.

Ранее стало известно, что военнослужащие ДНР сорвали операцию украинских диверсантов. Бойцы ВСУ пытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» вблизи Горловки.

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