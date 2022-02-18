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Депутат Морозов оценил реальные перспективы большой войны на Украине

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 20:26
Политика
Депутат Морозов оценил реальные перспективы большой войны на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 февраля. На фоне жесткого обострения ситуации в Донбассе просматриваются только два фактора, которые еще могут предотвратить большую войну на Украине.

Первый относится больше к украинским военачальникам и представителям политической верхушки, которые после первого же жесткого ответа на линии соприкосновения испугаются последствий и резко сдадут назад, спасая в первую очередь свою жизнь. Второй фактор касается уже большой геополитики. Остается еще смутная надежда, на то, что немногие оставшиеся при памяти советники американского президента и европейских лидеров смогут убедить свое начальство в том, что последствия от большой войны с участием России будут просто сокрушительными для коллективного запада. С каждым часом продолжения массированных обстрелов Луганской и Донецкой народных республик эти надежды все больше тают, а серьезное противостояние становится все более неизбежным.

Перспективы начала серьезного конфликта в Донбассе в беседе с гостями политического ток-шоу «60 минут» попытался оценить глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, подчеркнув, что время жестов доброй воли со стороны России безвозвратно ушло. Вот-вот может наступить момент истины, когда дипломатию все-таки придется заменить военно-техническими мерами сокрушительного действия.

Депутат Морозов оценил реальные перспективы большой войны на Украине
Pr Scr youtube.com / 60 минут

Парламентарий отметил, что США в очередной раз продемонстрировали свою недоговороспособность и нежелание к мирному и конструктивному диалогу с Москвой, когда неадекватно отреагировали на отвод российских войск в места дислокации после масштабных учений, в том числе и на территории Белоруссии. Вашингтон продолжает нагнетать обстановку, а их украинские марионетки вообще ринулись в бой в Донбассе, если судить по массированным обстрелам территории ЛДНР.

После такой реакции можно с уверенностью утверждать, что никаких дипломатических и миролюбивых жестов со стороны Москвы больше не будет. Отныне Россия будет отвечать на любое проявление враждебности жестко и предельно эффективно, что смогут прочувствовать на себе передовые части ВСУ на линии разграничения в самом ближайшем будущем, если не прекратят обстрелы ЛДНР.

«Никакие жесты доброй воли не действуют, их не понимают. Вряд ли они увидели в отводе войск признак слабости. США прекрасно понимают, что мы не слабаки. Но когда мы просто демонстрируем добрую волю, это не работает. Я хочу сделать вынужденный вывод — партия войны на коллективном западе сегодня доминирует. Мои надежды связаны только с одним. Во-первых, есть опыт, когда наваляют, встретят очень эффективно. И это может остановить большую войну. Во-вторых, все-таки хочется верить, что есть умные люди рядом с Байденом, Шольцем, британским премьером, которые видят, что происходят и говорят: если вдруг начнется война с участием России, нам — Европе и США, мало не покажется», — оценил угрозу развязывания большой войны депутат.

Олег Морозов добавил, что украинская власть, и в первую очередь Зеленский и его окружение, должны прекрасно понимать, что в случае начала войны их многочисленные внутренние оппоненты попытаются их устранить. Развязывание конфликта несет смертельную угрозу для все политической верхушки Украины. Инстинкт самосохранения Зеленского и его команды можно назвать еще одним фактором, который еще может предотвратить войну. Но как и все вышеперечисленные, эти варианты развития событий становятся все менее реальными.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, как железная логика Александра Лукашенко надолго поставила на место CNN.

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