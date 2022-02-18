Развитие сельских территорий в Тверской области под угрозой

Чиновники, аграрии и эксперты обсудили проблемы фермерства в рамках 33-го съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Одним из волнующих вопросов фермеров стал Федеральный закон от 02.07.2021 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанный президентом Владимиром Путиным.

Закон предоставляет фермерам возможность осуществлять строительство жилых домов на своих участках, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения. Данный закон также направлен на остановку негативных тенденций оттока населения из сел и деревень в крупные города, увеличение количества крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в России, развитие сельских территорий, популяризацию этого вида деятельности и образа жизни.

«Речь идет о будущем России, о людях, которые уже развивают или только планируют организовать свое крестьянско-фермерское хозяйство, где они смогут учить своих детей труду на родной земле, где будут сами выращивать экологически чистые продукты питания. Земли, зарастающие сегодня бурьяном и борщевиком, могут стать опорой для молодых семей, новой возможностью для людей, готовых заняться сельским хозяйством», — сказал Олег Валенчук, председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы РФ.

Несмотря на федеральный закон, политика региональных властей Тверского региона вызвала негодование общества, где власти планируют запретить действие Федерального закона № 299-ФЗ, ограничив его применение на большей части сельских территорий региона. Под запрет попадают существующие фермерские хозяйства и сельские территории с низкой плотностью населения.

«Из-за пандемии многие предприятия среднего и малого бизнеса рухнули. Чтобы поддержать экономику страны и предпринимательство, президент Владимир Путин и правительство страны приняли решение о предоставлении возможности людям взять землю, построить и начать на ней трудиться, и это великое дело. Те действия чиновников на местах, которые направлены против этого, в моём понимании - это действия врагов, которые спят и видят, как бы сделать Россию сырьевым придатком и не давать ей возможности развиваться. И если в регионах местные власти не поддерживают фермерские хозяйства и тормозят исполнение закона, то я вижу в этом только корыстную и коррупционную составляющую. Труд на земле — действительно почётный и очень тяжёлый. Садоводам и фермерам не нужно помогать таскать мешки, зато им не надо чинить препонов, не надо мешать», — высказался Олег Валенчук.

Тем временем ряд муниципальных районов Тверской области, понимая необходимость поддержки на своих территориях действующих крестьянских хозяйств, и привлечение новых желающих, возражали против введения ограничений действия Федерального закона № 299-ФЗ на своих территориях, указывая на экономический потенциал и новые возможности по развитию фермерства. Среди них Ржевский, Лихославльский, Зубцовский и другие районы. Но обращения муниципалитетов были проигнорированы разработчиком проекта Закона — Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области. К примеру, глава Ржевского района Петрушихин М.П. в обращении Ис-32/13 от 12.01.2022 г. просит не ограничивать действие Федерального закона и сообщает о его большом экономическом потенциале для района — создании более 1000 новых крестьянско-фермерских хозяйств из числа желающих уже имеющих земельные участки в районе, созданию новых рабочих мест, развитию сельхозкооперации на территории и привлечении в экономику района не менее 4 млрд руб. частных инвестиций.

Профильные депутаты Государственной думы РФ, которые являлись инициаторами и разработчиками Федерального закона № 299-ФЗ, в своем обращении к Законодательному собранию Тверской области в письме от 20.12.2021 №130-4/193 заявили о недопустимости введений ограничений действия Федерального закона на сельских территориях, где работают фермеры, желающие реализовать свои права по Федеральному закону. В связи с этим одним из пунктов резолюции по итогам съезда станет обращение к президенту России с просьбой не допустить произвола и ограничений Федерального закона № 299-ФЗ, происходящего сегодня в Тверской области и распространении этой негативной практики в других регионах.

В свою очередь Светлана Максимова, депутат Тверской областной думы, координатор партийного проекта «Российское село» считает, что фермерству в России нужны новые кадры. По ее мнению, для этого необходимо привлекать людей в отрасль, популяризировать его и создавать новый образ успешного фермера, который привлечет внимание молодежи. Поэтому нужно уменьшать законодательные барьеры входа в отрасль для всех желающих.

«Это понимают в Федеральном центре, принятый Президентом закон № 299-ФЗ, который нацелен на решение этого вопроса», — отметила она.

Напомним, что стратегией развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 12 апреля 2020 г. N 993-р, установлены основные приоритеты государственной политики в данной сфере, которые также являются приоритетами реализации государственной программы. Одним из ключевых ориентиров развития в рамках госпрограммы является развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе. В рамках данной программы ставится задача по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых на селе — до 25 млн человек. К 2030 году планируется создать 16 тысяч новых рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах.