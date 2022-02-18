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NetEasе: США до ужаса боятся Россию из-за ее несгибаемого духа и сильного характера

Армия
NetEasе: США до ужаса боятся Россию из-за ее несгибаемого духа и сильного характера
Федеральное агентство новостей

Пекин, 18 февраля. США имеют все основания для того, чтобы испытывать страх перед Россией, которая при необходимости может дать отпор любому противнику.

Обозреватели китайского издания NetEasе перечислили главные причины страха США перед Россией. Они говорит, что американцев принято считать самыми могущественными с военной точки зрения. Однако сегодня РФ с легкостью может это оспорить. По словам авторов публикации, она является единственной страной, которую боится Вашингтон, передает «ПолитРоссия».

«Соединенные Штаты боятся не Китай, который является крупной военной державой и обладает мощнейшей в мире экономикой, а Россию», — говорят аналитики.

Отмечается, что Россия унаследовала от СССР огромный арсенал вооружений, в том числе ядерное оружие. Эксперты говорят, что имеющиеся у ВС РФ боевые системы гарантируют Москве победу над любым потенциальным противником. В Китае полагают, что США до ужаса боятся русских из-за их несгибаемого духа и сильного характера

«Вкупе с присущими русской воинствующей нации боевыми качествами, всякий раз, когда возникает спор с США, они всегда ввязываются в схватку и никогда не отступают. Это видно по русским солдатам, которые неоднократно шли на таран американских кораблей и тем самым заставили себя уважать», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что ВС РФ при необходимости могут за считанные часы разгромить армии стран НАТО в Европе. По словам экспертов, Запад обречен на поражение.

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россия сша противостояние
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